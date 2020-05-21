ИТ-колледж приглашает на обучение выпускников школ

21.05.2020 | 11:42

1 июня начнет работу приемная комиссия Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа).

В 2020 году прием абитуриентов будет осуществляться по следующим специальностям и профессиям:

- сетевое и системное администрирование;

- информационные системы и программирование;

- организация и технология защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

- почтовая связь;

- инфокоммуникационные сети и системы связи;

- радиоэлектронные приборные устройства;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

- технология металлообрабатывающего производства;

- сварочное производство;

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- оператор станков с программным управлением.

В 2020 году для приема поступающих выделено 550 бюджетных мест.

Ежегодно около 600 выпускников делают выбор в пользу Пензенского ИТ-колледжа. Для этого есть несколько причин.

Первая заключается в ежегодно растущей потребности в кадрах информационного и промышленного профиля в Пензенской области, России и мире.

Вторая – такие специалисты, как правило, хорошо зарабатывают.

Третьей причиной является то, что высококвалифицированные педагоги колледжа, а также современное, соответствующее международным стандартам оборудование мастерских и лабораторий дают возможность получить качественное образование.

Четвертая – учебное заведение имеет более 200 баз (предприятий, компаний) прохождения практики на реальных рабочих местах.

Кроме того, студентам выплачиваются академические и социальные стипендии, а выпускники колледжа поступают в ВУЗы без ЕГЭ, по внутренним испытаниям - собеседованию, экзаменам, тестированию.

Для поступления в ИТ-колледж не нужно сдавать вступительные экзамены. Все, что требуется, - это написать заявление, представить аттестат, копию паспорта и четыре фото формата 3×4.

В числе причин, почему выпускники выбирают Пензенский колледж информационных и промышленных технологий, - отсрочка обучающимся от службы в рядах ВС Российской Федерации.

У учащихся колледжа невероятно насыщенная студенческая жизнь: игры КВН, походы, поездки на Черноморское побережье (г. Анапа), спортивные соревнования, вокальные и хореографические студии и многое другое.

Также в учреждении обеспечивают бесплатным питанием ребят, обучающихся по рабочим профессиям.

Узнать больше информации можно посмотрев видео или в приемной комиссии колледжа.

Учебный комплекс информационных технологий располагается по адресу: улица Пушкина, 137. Телефон (8412) 22-19-28 (Адельшина Елена Владимировна).

Учебный комплекс промышленных технологий находится на проспекте Строителей, 7. Телефон (8412) 22-18-08 (Майорова Людмила Геннадьевна).