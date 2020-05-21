Для пензенских выпускников озвучили новую дату начала ЕГЭ

21.05.2020 | 14:41

Озвучена новая дата начала ЕГЭ в Российской Федерации. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на Президента Владимира Путина.

Пензенские выпускники могут приступить к экзаменационным испытаниям 29 июня. Региональное министерство образования данную информацию пока не подтвердило.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции ЕГЭ не раз переносили. Ранее предполагалось, что аттестация у одиннадцатиклассников начнется 9 июня. Однако дату вновь перенесли. Так, назывались 19-е число и, в качестве ориентира, даже июль.

Уже известно, что государственный экзамен будет проходить в том же формате, что и каждый год. Однако пока не решено, сколько детей можно будет разместить в одной аудитории. Это должен определить Роспотребнадзор.

Всего сдать ЕГЭ должны более 5 500 выпускников из Пензенской области. Для тех, кто в 2020 году не планирует поступать в вузы (речь идет о тех, кто намерен пойти служить в армию или учиться в колледж), сделано послабление: они могут не проходить даже обязательные испытания.