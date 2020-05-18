Для школ готовят рекомендации по виртуальным последним звонкам

18.05.2020 | 10:06

В Пензенской области разрабатывают методические рекомендации для школ по проведению последнего звонка в режиме онлайн. Об этом сообщил министр образования Александр Воронков во время видео-конференц-совещания в понедельник, 18 мая.

«В связи с тем, что сохраняется сложная эпидситуация, массовые мероприятия, особенно с участием детей, не допускаются», - пояснил Воронков.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, есть ли в России регион, который уже объявил о снятии этого ограничения и проведении последнего звонка в традиционном формате.

«Мы не обладаем такой информацией», - ответил Воронков.

Он добавил, что в настоящее время единственный регион, который сделал послабление для образовательных учреждений, - Сахалинская область. Там школы и детсады открыли в особом формате.

Вместе с тем Белозерцев отметил, что постепенное снятие ограничений идет и регион должен быть готов к любому развитию событий, в том числе к проведению обычных последних звонков.