Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|11:50
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Учеба

Для школ готовят рекомендации по виртуальным последним звонкам

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В Пензенской области разрабатывают методические рекомендации для школ по проведению последнего звонка в режиме онлайн. Об этом сообщил министр образования Александр Воронков во время видео-конференц-совещания в понедельник, 18 мая.

«В связи с тем, что сохраняется сложная эпидситуация, массовые мероприятия, особенно с участием детей, не допускаются», - пояснил Воронков.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, есть ли в России регион, который уже объявил о снятии этого ограничения и проведении последнего звонка в традиционном формате.

«Мы не обладаем такой информацией», - ответил Воронков.

Он добавил, что в настоящее время единственный регион, который сделал послабление для образовательных учреждений, - Сахалинская область. Там школы и детсады открыли в особом формате.

Вместе с тем Белозерцев отметил, что постепенное снятие ограничений идет и регион должен быть готов к любому развитию событий, в том числе к проведению обычных последних звонков.

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Гость||

большего бреда и придумать труднее.

Гость||

зачем тогда он нужен последний звонок объявить окончание учебного года вот и звонок. Все понимают сейчас не до праздников, дискотек и выходов на природу. Тем более это экономия денежных средств у родителей.

Гость||

Понедельник,хватит уже,прекрати...

Имя: Гость
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