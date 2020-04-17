В Пензе педагоги допобразования занимаются с учениками дистанционно

17.04.2020 | 19:25

Кабинеты Центра развития творчества детей и юношества Пензенской области пусты. Роботы замерли на стеллажах, убраны в шкафы конструкторы. Все школьники сидят по домам.

Но общение с педагогами дополнительного образования не прерывается. Ольга Тельнова занятия со своими воспитанниками проводит дистанционно.

«Дети подключаются два раза в неделю. В остальное время мы ведем группу, где они могут выложить свои работы. Для детей помладше я могу предложить мастер-классы, а старшие с удовольствием работают онлайн», - рассказала педагог Центра развития творчества детей и юношества Пензенской области.

Одно занятие посвящено лэпбуку - тематической интерактивной папке. Она придумана в Америке для организации образовательного процесса и как учебный материал.

В режиме видеоконференции кадеты-четвероклассники школы № 46 рассказывают учителю о своих работах, выполненных дома в период самоизоляции.

Дистанционный урок длится 15-20 минут - дольше нельзя согласно санитарным нормам и правилам.