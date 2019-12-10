10.12.2019 | 14:15

По итогам реализации программы «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» представители Пензенского государственного университета пришли к выводу, что интерес предприятий к дополнительному образованию сотрудников возрос.

В рамках бесплатного обучения по этой программе знания и навыки в ПГУ получили чуть более двух тысяч человек.

«К нам приходят на курсы сотрудники различных организаций, в том числе и представители промышленных предприятий. Около 70 предприятий подали заявки на бесплатное обучение, и все желающие смогли пройти курсы повышения квалификации на базе Пензенского государственного университета», - прокомментировал проректор по трудоустройству и работе с выпускниками ПГУ Владимир Симагин.

Значительный упор в обучении был сделан на практическую составляющую. Одна из программ курсов - «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» - стала площадкой погружения в практический цикл материаловедения и обработки металлов.

«Курсы в ПГУ - это, во-первых, бесплатное обучение. Не каждый работник готов сам оплатить дополнительное образование, да и не все работодатели готовы финансировать переподготовку. Во-вторых, это передовой опыт. Новые технологии, новое оборудование, с которыми знакомятся слушатели курсов, помогают расти профессионально, чтобы быть востребованным специалистом», - отметил доцент кафедры «Сварочное, литейное производство и материаловедение» ПГУ Олег Логинов.

Глава Минобрнауки России Михаил Котюков, выступая в эфире одного из ведущих каналов по теме высшего образования, отметил, что основная задача сейчас - «увеличить практическую составляющую в подготовке специалистов в вузах. Образовательные программы по различным специальностям должны на 15-25 процентов состоять из практики». Что же касается дополнительного образования, добавили представители ПГУ, то здесь практика занимает большую часть образовательного курса.

Сейчас в вузе выпускникам курсов продолжают вручать удостоверения о повышении квалификации.

В ПГУ говорят, что некоторые слушатели программ повышения квалификации после обучения, получив дополнительные компетенции, уже смогли сделать шаг вперед по карьерной лестнице, а кто-то нашел новую работу.