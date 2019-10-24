24.10.2019 | 10:35

Пензенский государственный технологический университет объявил старт многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (№ 34 в перечне олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2019/20 год (утверждено приказом Минобрнауки РФ № 658 от 30.08.2019 г.)).

«Наш вуз шестой год выступает организатором олимпиады в регионе. Отборочный этап по традиции пройдет у нас в вузе и на базе школ - партнеров университета», - рассказал руководитель Центра профориентации ПензГТУ Павел Желтов.

В этом году отборочные туры состоятся в гимназиях № 1, 13, 42, 53, лицеях № 2, 29, 55, школах № 52, 58, 64, 66, 68, 77 и Центре технологического обучения Пензы. В Заречном такие туры пройдут на базе филиала ПензГТУ - в Зареченском технологическом институте.

На всех площадках олимпиада стартует в одно время - в 14:00, при этом на решение заданий отводится всего один час.

«В этом году олимпиада включает 8 профилей, откроет ее по традиции русский язык - его ребята напишут уже 8 ноября. Напоминаем, что для участия необходимо не позднее чем за 7 дней до профиля зарегистрироваться, прислав заявку на e-mail: geltovpv@gmail.com, обязательно указав выбранную площадку и профиль олимпиады», - предупредил координатор олимпиады в Пензе Павел Желтов.

Организаторы подчеркнули, что заявки, поступившие позже указанного времени, не рассматриваются; незарегистрированные участники к олимпиаде не допускаются, так как количество посадочных мест и печать олимпиадных заданий и бланков осуществляется из расчета зарегистрировавшихся участников.

Подробнее эта информация представлена на сайте вуза www.penzgtu.ru и на сайте учредителя олимпиады zv.susu.ru.

Кстати, у многопрофильной инженерной олимпиады появилась «младшая сестра» - МИО «Звезда» для учащихся 1-5-х классов «От звездочек - к звездам». Как заверили в ПензГТУ, юные эрудиты из Пензы уже в этом году смогут проверить свои знания по логике, военной истории, иностранному языку и математике.

Кроме того, готовится к запуску еще один пилотный проект - олимпиада для студентов вузов, по итогам которой они смогут поступить в магистратуру.

Отмечается, что Пензенская область занимает 10-е место среди 80 регионов страны по уровню организации МИО «Звезда».