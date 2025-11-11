Пропавший житель поселка Лунино найден мертвым

В поселке Лунино прекращены поиски 73-летнего местного жителя. Он обнаружен мертвым.
Мужчина пропал 9 ноября. Утром во вторник, 11-го числа, ориентировку на него распространило региональное отделение отряда «ЛизаАлерт».
Днем того же дня добровольцы сообщили о прекращении поисков. «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», - написали они на своих страницах в соцсетях.
В Пензе до сих пор ищут 37-летнего Николая Александровича Моштачкова, который пропал 16 сентября.
Чтобы сообщить сведения, которые могут посодействовать поиску, следует позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).
