В Городищенском районе ищут дезориентированного пенсионера

Волонтеры и родственники разыскивают 72-летнего жителя села Юлово Городищенского района Ивана Петровича Крашенинникова. В понедельник, 8 декабря, пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.
Ориентировку на пропавшего вечером того же дня опубликовало пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост пенсионера 165 сантиметров, телосложение худощавое. У Ивана Крашенинникова седые волосы и серые глаза.
В день исчезновения на мужчине были черная куртка, темные штаны с лампасами, желтые тапочки.
Как рассказали волонтеры, сельчанин дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
