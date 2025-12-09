В Городищенском районе ищут дезориентированного пенсионера

09.12.2025 | 07:44

Волонтеры и родственники разыскивают 72-летнего жителя села Юлово Городищенского района Ивана Петровича Крашенинникова. В понедельник, 8 декабря, пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.

Ориентировку на пропавшего вечером того же дня опубликовало пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионера 165 сантиметров, телосложение худощавое. У Ивана Крашенинникова седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на мужчине были черная куртка, темные штаны с лампасами, желтые тапочки.

Как рассказали волонтеры, сельчанин дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.