В Пензе пропал 50-летний дезориентированный мужчина

В Пензе ищут пропавшего 50-летнего жителя города Валерия Владимировича Федулова. В воскресенье, 16 ноября, он исчез во время прогулки.

Ориентировку распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры сообщили, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего - 174 сантиметра, телосложение среднее. У него русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения Валерий Владимирович был одет в красный с синим пуховик и светло-голубые джинсы, обувь - коричневые ботинки, головной убор - черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пензенца, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112 (звонок бесплатный).

Источник — фото «ЛизаАлерт»
