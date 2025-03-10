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Происшествия

В Пензе на производстве погиб слесарь-ремонтник

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В Пензе возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве 56-летнего слесаря-ремонтника.

Трагедия случилась 7 марта на предприятии в Октябрьском районе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю.

Мужчина ремонтировал оборудование и зацепился верхней одеждой за вал двигателя тележки мостового крана. Он получил травмы, от которых скончался на месте ЧП.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лицо, которое отвечало за соблюдение требований охраны труда и нарушило их.

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Источник — фото СУ СКР по области
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