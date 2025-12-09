В Пензенской области определили новый очаг бешенства

09.12.2025 | 15:05

В регионе выявлен новый очаг бешенства. На этот раз такой статус получило подворье на улице Центральной в селе Гранки Бековского района.

Указом губернатора на территории установлен 60-дневный карантин.

В план мероприятий включена вакцинация собак, кошек, крупного и мелкого скота, лошадей, получивших предыдущую прививку больше 180 дней назад. Предусмотрены подворный обход, дезинфекция и дератизация.

Вход на участок на Центральной закрыт для всех, кроме специалистов госветслужбы и персонала, занятого ликвидацией очага.

Неблагополучными признаны территории соседствующих сел Гранки и Мошки. Во время действия карантина там запрещены ярмарки и прочие мероприятия, связанные с перемещением животных, а также вывоз их на убой. Исключение составляют привитые в течение 179 предшествующих дней.

Ранее бешенство выявили в 4 населенных пунктах: поселке Лунино, селах Николаевка и Большая Елань, на станции Студенец.