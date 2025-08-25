В Кузнецком районе ребенок попал в больницу после поездки на мопеде

25.08.2025 | 11:28

В Кузнецком районе поездка двух юных жителей на мопеде «Альфа» закончилась ДТП. Они столкнулись с ВАЗ-21150 в селе Поселки.

Авария случилась в 14:00 в субботу, 23 августа, на улице Ново-Зеленой. Автомобилем управлял 67-летний мужчина, мопедом - водитель 2007 года рождения.

Молодой человек получил травмы и был отпущен после осмотра врачей. Его 11-летнего пассажира госпитализировали с телесными повреждениями.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее в Бессоновском районе в ДТП погиб 61-летний водитель мопеда.