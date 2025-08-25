Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|16:34
Происшествия

В ночном ДТП в Терновке пострадали 5 человек: момент аварии

В ночь на понедельник, 25 августа, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, около 1:00 напротив дома № 69Б столкнулись Mercedes-Benz, «Лада-Гранта» и Hyundai Solaris.

Очевидцы уточнили, что водитель Mercedes якобы «не вписался в поворот и влетел во встречный автомобиль, встречка от удара перевернулась», а Mercedes угодил в забор.

22-летняя девушка, сидевшая за рулем «Гранты», и ее 29-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

21-летнего водителя Mercedes, 29-летнего водителя Hyundai и 26-летнюю девушку, находившую в последней иномарке, медики осмотрели на месте и отпустили.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Источник фото - «ДТП Пенза».

Источник — видео «ЧП Пенза»
