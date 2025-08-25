Сотрудники ГАИ составили на пензенцев более 50 протоколов

25.08.2025 | 19:11

Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензы провели масштабное мероприятие «Безопасный город». Его цель - профилактика ДТП и снижение травматизма на дорогах.

Во время рейдов полицейские особое внимание уделяли пресечению грубых нарушений ПДД, которые часто становятся причиной серьезных аварий.

При проведении мероприятия на пензенцев было составлено более 50 протоколов.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД и напоминает, что взаимное уважение и дисциплина на дороге являются ключевыми условиями безопасности», - сообщил зам. начальника управления областной ГАИ Олег Барковский.

25 августа в Городище 84-летний водитель погиб в ДТП с КамАЗом. Судя по фотографиям с места ДТП, большегруз врезался в левую сторону легковой машины.