В Поселках огонь уничтожил одно строение и повредил другое

07.07.2025 | 09:11

Вечером в воскресенье, 6 июля, в селе Поселки Кузнецкого района случился пожар. Вызов спасателям поступил в 19:27.

На улице Трудовой огонь полностью уничтожил сарай (32 кв. м) и повредил соседнюю надворную постройку на площади 10 кв. м.

На тушение пламени выезжали 8 пожарных, привлекалось три спецмашины.

Никто из людей не пострадал.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.