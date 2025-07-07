Из-за пожара на пр. Строителей в Пензе эвакуировали 5 человек

07.07.2025 | 08:52

Утром в понедельник, 7 июля, на проспекте Строителей в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 7:32.

В доме № 3, в однокомнатной квартире, расположенной на 4-м этаже, загорелись постельные принадлежности. Площадь, пройденная огнем, составила 1 кв. м.

На тушение выезжали 10 спасателей, привлекалось три спецмашины.

«Были эвакуированы пять человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас устанавливаются причина и все обстоятельства пожара, добавили в ведомстве.