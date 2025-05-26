На трассе М-5 в Кузнецком районе опрокинулась «Лада-Приора»

26.05.2025 | 11:39

Ранним утром в воскресенье, 25 мая, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля.

По предварительным данным, в 3:30 на 746-м километре трассы М-5 40-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

19 мая на улице Строителей в Кузнецке в ДТП попал 19-летний водитель «Лады-Гранты». Молодой человек врезался в опору ЛЭП и серьезно пострадал.