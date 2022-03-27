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Происшествия

На улице Перовской агрессивный пес искусал семь человек

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Материнский инстинкт против животного. Жительница 6-го дома на улице С. Перовской Татьяна Ивагина показала следы нападения обезумевшего соседского пса. Окровавленная коляска, разорванная в клочья одежда, многочисленные укусы - так завершилась дневная прогулка женщины с двумя детьми.

«Минут пятнадцать она меня грызла, ела просто. Страшно было. Кричала, звала на помощь. Но естественно - такая порода, все боятся таких собак. Хозяин должен был остановить. Она была без намордника. Может, с поводка сорвалась у него», - рассказала женщина.

Бультерьер считается одной из самых опасных пород собак в мире. Нередко они бросаются на людей.

Во время нападения в Пензе старший сын Татьяны успел спрятаться во дворе первого попавшегося дома. А женщина встала на защиту пятимесячного малыша. Четвероногий недруг человека бросался то на коляску, то на молодую маму. В результате женщина получила серьезные увечья, но от госпитализации отказалась.

Другая жительница частного сектора тоже пострадала от укусов, спасая чужих детей. Трое школьников шли на занятия второй смены. Они стали первыми жертвами агрессивного пса. Двое несовершеннолетних сейчас находятся в больнице.

«Был визг, крик страшный. Пока я звала на помощь, они уже были на остановке на лавочке. Она бросалась, кусала их на лавочках. Мы подбежали к остановке, чтобы оттащить собаку, и она на меня кинулась», - поделилась пензячка.

Всего же бультерьер успел искусать семь человек - детей, женщин, стариков. На месте трагедии до сих пор стоит клюшка одного из пострадавших. Пожилой мужчина проходит лечение на дому.

Хозяева собаки не представили соседям документов о прививках животного, не возместили моральный вред, даже не извинились.

«Хотелось бы, чтобы следили за ней, правильно содержали. Если уж взяли собаку, будьте добры за ней смотреть», - высказалась местная жительница Галина Холодкова.

С владельцами пса бойцовской породы не смогли пообщаться и представители правоохранительных органов. Те заперли питомца во дворе дома и не пошли на контакт.

Местные жители намерены обратиться в прокуратуру и следственный комитет, факт нападения животного зафиксирован в протоколе, есть у пострадавших и заключения судмедэкспертизы.

Люди будут добиваться, чтобы собаку усыпили, тем более что свой агрессивный характер бультерьер демонстрировал и раньше.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С владельцами пса бойцовской породы не смогли пообщаться и представители правоохранительных органов. Те заперли питомца во дворе дома и не пошли на контакт.
Т.е. просто проигнорили полицию?

Гость||

Какой молодец этот пёс.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хозяева собаки не представили соседям документов о прививках животного, не возместили моральный вред, даже не извинились.
Отбитые собачники приютили одну из самых опасных пород собак в мире и смеются за спинами покусанных.

Гость||

Да что же это за беспредел творится?

Гость||

Вот когда эта тварь самих хозяев погрызёт или их отпрысков покалечит, тогда они очень сильно пожалеют, что завели её. Но будет поздно рвать волосы на своей ж..е!

Гость||

Гость писал(a):

что же это за беспредел творится?
Проблема не в собаках. Они живут рядом с человеком уже тысячи лет. Проблема во владельцах. К ним надо обращать своё возмущение, гнев и ненависть. Оставьте в покое собак. Им просто неведомы человеческие глупости, тупость и хамское отношение к братьям нашим меньшим.

Имя: Гость
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