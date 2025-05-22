В Леонидовке горящий дом тушили 10 пожарных

22.05.2025 | 14:36

Поздним вечером в среду, 21 мая, на железнодорожной станции Леонидовка в Пензенском районе сгорел дом.

Сообщение о пожаре на улице Лесной поступило дежурному в 23:52. На борьбу с огнем прибыли 10 человек личного состава МЧС России и 3 единицы техники.

На доме площадью 80 кв. м пламя уничтожило кровлю, он выгорел внутри. Кроме того, сгорела хозяйственная постройка площадью 15 кв. м.

«Погибших, пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в Кузнецком районе случился пожар в СНТ «Красная звезда». Пострадал 79-летний дачник. Возможной причиной возгорания названа неправильная эксплуатация газового оборудования.