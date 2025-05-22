В Кузнецком районе 78-летний дачник пострадал при пожаре

22.05.2025 | 09:59

В среду, 21 мая, в Кузнецком районе пожилой дачник едва не погиб при пожаре.

Сообщение о возгорании в СНТ «Красная звезда» поступило в 14:58. На тушение огня прибыли 7 человек на двух спецавтомобилях.

«Сгорел деревянный дом размером 32 кв. м и деревянная хозяйственная постройка площадью 15 кв. м. Пострадал мужчина 78 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

18 мая в селе Пригородном Сердобского района загорелся частный деревянный дом на улице Заречной. При пожаре пострадала 63-летняя женщина.