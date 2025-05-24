74-летний житель Рамзая не вернулся с прогулки

24.05.2025 | 10:04

Полиция, родственники и волонтеры разыскивают 74-летнего жителя села Рамзай Мокшанского района Владимира Юрьевича Вершинина. В пятницу, 23 мая, мужчина не вернулся с прогулки.

Ориентировка на пропавшего пенсионера размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Владимира Вершинина - 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие седые, глаза голубые.

Был одет в серо-зеленую рубашку, голубую жилетку, пятнистые зеленые штаны, обувь - серые кроссовки с желтой подошвой, головной убор - черная кепка.

Владимир Юрьевич нуждается в медицинской помощи, у него возможна потеря памяти.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Вершинина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.