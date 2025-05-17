Стала известна причина возгорания автомобиля на проспекте Победы

17.05.2025 | 11:09

В ГУ МЧС России по Пензенской области назвали предварительную причину воспламенения автомобиля, случившегося в пятницу, 16 мая.

В 12:52 дежурному поступил сигнал о ЧП: возле дома № 82 на проспекте Победы загорелся Lifan.

По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем сработала сигнализация.

«Легковой автомобиль сгорел по всей площади. Частично обгорело припаркованное рядом авто. Предварительная причина пожара - поджог», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Пензе 2 соседа поссорились из-за парковочного места во дворе. Один из них уступил, а ночью поджег машину обидчика. Стоимость восстановительного ремонта составит около 270 000 рублей, возбуждено уголовное дело.