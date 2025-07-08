Под Монтажным погиб водитель влетевшей в фуру иномарки

08.07.2025 | 10:55

В Пензе во вторник, 8 июля, рядом с поселком Монтажным, на 646-м километре М-5, случилось смертельное ДТП. Автомобиль Renault Logan столкнулся с фурой.

В 5:43 сообщение об аварии поступило в пожарно-спасательный центр. В машине были заблокированы погибший водитель и травмированная пассажирка.

Сотрудники вытащили их с помощью гидравлического инструмента и передали полицейским и медикам.

«На месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее в Пензе в объектив видеорегистратора попал момент жесткого ДТП на пересечении улиц Циолковского и Ударной. В 11:50 понедельника, 7 июля, там столкнулись два легковых автомобиля.