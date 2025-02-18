В Пензе 15-летний подросток на ВАЗе въехал под фуру

18.02.2025 | 11:28

Вечером в понедельник, 17 февраля, в Пензе автомобиль под управлением подростка столкнулся с большегрузом.

Изначально о происшествия сообщили в Сети.

«Чаадаева. Время 20:30», - написал автор.

В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 20:20 в районе дома № 19 на улице Проходной. Автомобиль ВАЗ-2108 наехал на Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. За рулем «восьмерки» находился 15-летний подросток. Он и его 16-летний пассажир были госпитализированы с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

В тот же день в 11:21 на улице Чаадаева произошло еще одно ДТП: девушка за рулем Toyota при развороте потеряла управление, машина пересекла разделительный газон, задела автомобиль на встречной полосе и завершила круг.