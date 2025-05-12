В Кузнецке мужчина на «Ладе-Калине» сбил девочку-подростка

12.05.2025 | 10:17

Вечером в воскресенье, 11 мая, на улице Калинина в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 17:15 около дома № 139 водитель 1971 года рождения, ехавший на «Ладе-Калине», сбил девочку 2010 года рождения.

Пешеход получила травмы, потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

9 мая в регионе случилось еще одно ДТП с подростком. На трассе Городище - Никольск - Ночка - граница области 13-летний мальчик на «десятке» сначала врезался в световую опору, а затем столкнулся с грузовиком DongFeng.