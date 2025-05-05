В Сети появились кадры пожара во дворе напротив «Пассажа»

05.05.2025 | 20:38

В понедельник, 5 мая, в центре Пензы случился пожар. Очевидцы сообщили, что загорелся гараж возле дома № 69 на улице Володарского (двор напротив ТЦ «Пассаж»).

Кадры появились в Сети. На них видно, как пожарные борются с пламенем. По словам свидетелей произошедшего, специалистам удалось справиться с возгоранием за считаные минуты после прибытия на место.

Официальной информации о происшествии пока нет.

В пятницу, 2 мая, в селе Лебедяновка Земетчинского района при пожаре в деревянном доме погиб 53-летний мужчина.

Вечером того же дня трагедия случилась в Никольске. Она унесла жизни 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.