В Пензенской области случился еще один смертельный пожар

03.05.2025 | 10:26

53-летний житель села Лебедяновка Земетчинского района погиб при пожаре, случившемся в пятницу, 2 мая.

Сигнал о возгорании на улице Луговой поступил в 13:25. На борьбу с огнем прибыли 6 пожарных на 2 спецавтомобилях.

Пламя уничтожило деревянный дом площадью 40 кв. м и хозяйственную постройку площадью 32 кв. м.

«Погиб мужчина 53 лет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Вечером того же дня случился пожар в Никольске, унесший жизни 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.