В Городищенском районе в ДТП «Оку» разорвало на две части

27.04.2025 | 09:46

Вечером в субботу, 26 апреля, на трассе М-5 в Городищенском районе, недалеко от поселка Чаадаевка, в ДТП попал водитель «Оки».

Как сообщили очевидцы, автомобилист не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина развалилась на части.

Фото последствий аварии опубликовали в Сети. На них запечатлен покореженный кузов «Оки» и лежащие в стороне задние колеса.

По словам очевидцев, водитель жив, но получил травмы. Доставшие пострадавшего из машины спасатели передали его медикам.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГАИ.