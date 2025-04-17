Под Чемодановкой в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок

Вечером в среду, 16 апреля, в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе ребенок.
В 19:20 на 4-м километре дороги между селами Чемодановка и Васильевка столкнулись Daewoo Matiz, которым управляла 41-летняя женщина, Audi A6 с 57-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 37-летним водителем.
По словам очевидца, Daewoo Matiz совершал поворот, в то время как Audi двигалась навстречу на высокой скорости и врезалась в него.
«От удара Audi оказалась в кювете, а Matiz получил значительные повреждения передней части», - рассказал свидетель аварии.
Водитель Daewoo Matiz и находившаяся в салоне 8-летняя девочка, а также водитель Audi и его 18-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Медики скорой помощи также осмотрели 8-летнего мальчика, ехавшего в Daewoo, но не стали забирать в больницу, а отпустили.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
Фото «ДТП Пенза».
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