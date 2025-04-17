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Происшествия

Под Чемодановкой в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок

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Вечером в среду, 16 апреля, в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

В 19:20 на 4-м километре дороги между селами Чемодановка и Васильевка столкнулись Daewoo Matiz, которым управляла 41-летняя женщина, Audi A6 с 57-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 37-летним водителем.

Под Чемодановкой в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок

По словам очевидца, Daewoo Matiz совершал поворот, в то время как Audi двигалась навстречу на высокой скорости и врезалась в него.

«От удара Audi оказалась в кювете, а Matiz получил значительные повреждения передней части», - рассказал свидетель аварии.

Под Чемодановкой в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок

Водитель Daewoo Matiz и находившаяся в салоне 8-летняя девочка, а также водитель Audi и его 18-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Медики скорой помощи также осмотрели 8-летнего мальчика, ехавшего в Daewoo, но не стали забирать в больницу, а отпустили.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Фото «ДТП Пенза».

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Источник — Видео «Просто Пенза»
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