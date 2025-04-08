В Городищенском районе водитель врезался в дерево и погиб

08.04.2025 | 09:23

В понедельник, 7 апреля, в Городищенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла около 16:00 на 676-м километре трассы М-5, недалеко от Городища.

49-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево, сообщили в МКУ «Служба спасения» Городищенского района.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Его тело достали из машины спасатели.

29 марта в Городищенском районе автомобиль Kia Optima вылетел в кювет и опрокинулся. 37-летняя женщина и 13-летняя девочка от полученных травм скончались на месте.