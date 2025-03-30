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Происшествия

В ДТП в Городищенском районе погибли женщина и ребенок

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Вечером в субботу, 29 марта, в Городищенском районе на 9-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка - граница области случилось ДТП, в котором погибли 2 человека.

По предварительным данным, около 19:45 35-летний водитель Kia Optima не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В ДТП в Городищенском районе погибли женщина и ребенок

Пассажиры иномарки, 37-летняя женщина и 13-летняя девочка, от полученных травм скончались на месте.

Водитель и двое других его пассажиров: 7-летние мальчик и девочка - пострадали. Медики оказали им помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства ДТП, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото областной ГАИ
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