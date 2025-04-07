Летние шины и мокрый снег: детали смертельного ДТП у Подгорного

64-летний житель Пензы, ставший участником смертельного ДТП в Мокшанском районе, предстанет перед судом.
Трагедия произошла утром 17 января на трассе М-5, между селами Подгорное и Широкоис. Мужчина с братом ехал за рулем его машины Hyundai Grand Starex. На колесах были летние шины, на проезжей части лежал мокрый снег.
Не справившись с управлением, пензенец потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ВАЗ-2110.
Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного автомобиля искорежило до неузнаваемости. Иномарку выбросило на обочину и развернуло на 90 градусов.
68-летний водитель ВАЗ-2110 и его 69-летняя пассажирка скончались на месте ДТП.
«В ходе предварительного следствия водитель автомобиля Hyundai Grand Starex пояснил, что они с братом выехали из р. п. Мокшан в Широкоис на похороны родственницы. Когда они проехали с. Подгорное, начался снегопад. Подробности дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как потерял сознание», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
Обстоятельства произошедшего были установлены по записям видеорегистратора в машине обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Мокшанский районный суд.
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