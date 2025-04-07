Летние шины и мокрый снег: детали смертельного ДТП у Подгорного

07.04.2025 | 18:02

64-летний житель Пензы, ставший участником смертельного ДТП в Мокшанском районе, предстанет перед судом.

Трагедия произошла утром 17 января на трассе М-5, между селами Подгорное и Широкоис. Мужчина с братом ехал за рулем его машины Hyundai Grand Starex. На колесах были летние шины, на проезжей части лежал мокрый снег.

Не справившись с управлением, пензенец потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ВАЗ-2110.

Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного автомобиля искорежило до неузнаваемости. Иномарку выбросило на обочину и развернуло на 90 градусов.

68-летний водитель ВАЗ-2110 и его 69-летняя пассажирка скончались на месте ДТП.

«В ходе предварительного следствия водитель автомобиля Hyundai Grand Starex пояснил, что они с братом выехали из р. п. Мокшан в Широкоис на похороны родственницы. Когда они проехали с. Подгорное, начался снегопад. Подробности дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как потерял сознание», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Обстоятельства произошедшего были установлены по записям видеорегистратора в машине обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Мокшанский районный суд.