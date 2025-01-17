Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

17.01.2025 | 13:35

Госавтоинспекция опубликовала новые кадры с места автокатастрофы, унесшей жизни двух человек. Трагедия произошла в пятницу, 17 января, в 9:35 недалеко от села Подгорного в Мокшанском районе.

По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» столкнулись Hyundai Starex под управлением 63-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого находился 68-летний автомобилист.

Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного автомобиля искорежило до неузнаваемости. Иномарку выбросило на обочину и развернуло на 90 градусов.

«Водитель ВАЗ-2110 и его 69-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель и 65-летний пассажир Hyundai Starex получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.