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Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

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Госавтоинспекция опубликовала новые кадры с места автокатастрофы, унесшей жизни двух человек. Трагедия произошла в пятницу, 17 января, в 9:35 недалеко от села Подгорного в Мокшанском районе.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

По предварительным данным, на трассе М-5 «Урал» столкнулись Hyundai Starex под управлением 63-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого находился 68-летний автомобилист.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

Удар был такой силы, что переднюю часть отечественного автомобиля искорежило до неузнаваемости. Иномарку выбросило на обочину и развернуло на 90 градусов.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

«Водитель ВАЗ-2110 и его 69-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель и 65-летний пассажир Hyundai Starex получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Появились новые кадры с места трагедии в Мокшанском районе

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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