В Сосновоборске пожар уничтожил постройки на улице Нагорной

В понедельник, 31 марта, в Сосновоборске случился пожар на улице Нагорной. Огонь полностью уничтожил надворные постройки площадью 80 кв. м и повредил баню площадью 12 кв. м.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС в 4:04.
На тушение выезжали 8 пожарных на трех спецмашинах.
«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.
По факту пожара проводится доследственная проверка.
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