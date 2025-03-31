В Сосновоборске пожар уничтожил постройки на улице Нагорной

31.03.2025 | 12:40

В понедельник, 31 марта, в Сосновоборске случился пожар на улице Нагорной. Огонь полностью уничтожил надворные постройки площадью 80 кв. м и повредил баню площадью 12 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС в 4:04.

На тушение выезжали 8 пожарных на трех спецмашинах.

«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По факту пожара проводится доследственная проверка.