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Происшествия

В Пензе пожар унес жизнь престарелой женщины

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В субботу, 22 марта, в пензенском микрорайоне Западная Поляна произошел пожар, унесший жизнь человека.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Пацаева поступило дежурному в 8:02. По адресу прибыли 9 сотрудников МЧС на 3 спецавтомобилях.

В квартире выгорела кухня площадью 6 кв. м. 88-летняя хозяйка жилища обнаружена погибшей.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 марта в Пензе произошло возгорание в квартире, расположенной в 5-этажном доме на улице Новый Кавказ. Пострадала девушка 2007 года рождения. Вероятной причиной ЧП названо неосторожное обращение с огнем и легковоспламеняющейся жидкостью.

Утром того же дня в Нижнем Ломове где загорелась квартира в многоэтажке на улице Карла Маркса, 2 человека получили травмы, 13 спасены, 20 эвакуированы.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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