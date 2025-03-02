Во время сжигания Масленицы на пензенца упала горящая ткань

02.03.2025 | 21:16

В воскресенье, 2 марта, в Засечном во время сожжения чучела Масленицы пострадал 16-летний подросток. На юношу упал кусок горящей ткани.

Момент попал на видео, его опубликовали в пензенском телеграм-канале. Очевидец снимал горящее чучело, то, как от него в небо поднимается тлеющий пепел. Внезапно пылающая длинная лента ткани, взлетев, стала падать вниз, в толпу.

Горящий кусок упал на рукав пальто подростка. Он, отступив, не удержался на ногах и свалился на землю спиной. Далее кадры обрываются.

По словам самого пострадавшего, он получил ожоги руки. В негодность пришли куртка и шапка. Пламя попало и на телефон.

Как правило, во время сжигания Масленицы на площадке дежурят пожарные. Чучело, которое нельзя делать слишком высоким, должно гореть на расстоянии 50 метров от ближайших зданий, сооружений. Кроме того, его огораживают от людей по всему периметру, чтобы зрители не подходили ближе, чем на 10 метров.