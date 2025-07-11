Названа предварительная причина пожара на Пензенской ТЭЦ-1

11.07.2025 | 10:20

Утром в пятницу, 11 июля, в МЧС озвучили предварительную причину пожара на Пензенской ТЭЦ-1, случившегося накануне. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Около 18:00 на улице Новочеркасской загорелась трансформаторная подстанция напряжением 10 000 киловольт, отдельно стоящая на территории ТЭЦ-1 и вмещающая до 45 тонн масла.

Для тушения объекта отключили энергетику, подача электричества и воды в несколько районов города была прекращена.

К ликвидации пламени привлекли 50 спасателей, 6 единиц техники. Применялась пенная атака. Распространения огня удалось не допустить. К 21:30 пожар локализовали, к 22:30 - ликвидировали.

В течение нескольких часов после этого подстанция приступила к работе в штатном режиме.