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Происшествия

Детская шалость: в Чаадаевке вспыхнул сарай с 6 газовыми баллонами

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В среду, 26 февраля, в поселке Чаадаевка Городищенского района произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем.

Сообщение о возгорании на улице Горюнова поступило дежурному МЧС в 13:04. На тушение пламени прибыли 5 человек личного состава на двух спецавтомобилях.

Детская шалость: в Чаадаевке вспыхнул сарай с 6 газовыми баллонами

«Выгорело внутри срубовой хозяйственной постройки на площади 12 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Детская шалость: в Чаадаевке вспыхнул сарай с 6 газовыми баллонами

Последствия ЧП могли бы быть куда тяжелее, если бы не оперативные действия сотрудников экстренной службы. Как рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре, они вынесли из горящего сарая 6 газовых баллонов.

Детская шалость: в Чаадаевке вспыхнул сарай с 6 газовыми баллонами

После этого возгорание было ликвидировано.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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