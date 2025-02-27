Детская шалость: в Чаадаевке вспыхнул сарай с 6 газовыми баллонами

27.02.2025 | 13:03

В среду, 26 февраля, в поселке Чаадаевка Городищенского района произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем.

Сообщение о возгорании на улице Горюнова поступило дежурному МЧС в 13:04. На тушение пламени прибыли 5 человек личного состава на двух спецавтомобилях.

«Выгорело внутри срубовой хозяйственной постройки на площади 12 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последствия ЧП могли бы быть куда тяжелее, если бы не оперативные действия сотрудников экстренной службы. Как рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре, они вынесли из горящего сарая 6 газовых баллонов.

После этого возгорание было ликвидировано.