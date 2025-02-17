В Мокшанском районе в ДТП с двумя «Грантами» погибли люди

17.02.2025 | 09:52

Утром в понедельник, 17 февраля, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, выложившие в Сеть кадры с места.

По их словам, на 570-м километре федеральной трассы М-5, в границах Подгорненского сельсовета, столкнулись два автомобиля марки «Лада-Гранта».

«2 трупа», - констатировал один из свидетелей ДТП.

В областной ГАИ сейчас уточняют информацию о произошедшем.

15 февраля на окраине Пензы, в районе поворота на поселок Монтажный, в ДТП также погибли два человека. Там столкнулись ВАЗ-2110, Kia Ceed и «Газон Next». Пассажирки «десятки» - женщины 76 и 54 лет - от полученных травм скончались, водителя доставили в больницу.

Источник видео - vk.com/sova_penza.