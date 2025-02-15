Уточнены данные о погибших в автокатастрофе на окраине Пензы

15.02.2025 | 14:48

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, случившегося в субботу, 15 февраля, на окраине Пензы, в районе поворота на поселок Монтажный.

По предварительным данным, в 11:05 на 647-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись 3 транспортных средства: ВАЗ-2110 с 54-летним водителем, Kia Ceed под управлением 34-летнего мужчины и «Газон Next» с 44-летним шофером.

Первоначально очевидцы сообщили о гибели 4 человек, но данные оказались неверными. На месте от полученных травм скончались 2 пассажирки ВАЗ-2110 - женщины 76 и 54 лет. Водителя «десятки» доставили в больницу.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», - сообщили в отделении безопасности управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Прокуратура Железнодорожного района контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки, проинформировала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.