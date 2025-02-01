Над соседними с Пензенской областью регионами небо вновь неспокойно

01.02.2025 | 09:15

В ночь на субботу, 1 февраля, в небе над Саратовской областью вновь сбили беспилотный летательный аппарат.

По сведениям Министерства обороны России, в общей сложности за ночь дежурные средства ПВО перехватили 9 украинских БПЛА: 7 - над Брянской областью, по 1 - над Белгородской и Саратовской.

«Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен 1 безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в аэропорту Ульяновска утром был введен режим «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали до 8:30, проинформировали в Росавиации.

24 января над территорией Саратовской области уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов.