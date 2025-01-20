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Происшествия

В крещенскую ночь мужчина едва не утонул у подвесного моста в Пензе

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В крещенскую ночь у подвесного моста в Пензе случилось ЧП: в Суре едва не утонул человек.

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательный центр через систему 112 в 0:25 воскресенья, 19 января.

«Оперативно прибыв к месту, спасатели, разбив лед, вплавь добрались до мужчины, терпящего бедствие, отбуксировали его к берегу и извлекли из воды», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

В 2025 году в Пензе из-за тонкого льда было только одно официальное место для массового купания на Крещение - на Старой Суре в районе улицы Антонова на ГПЗ-24.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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