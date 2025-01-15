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Происшествия

Под Городищем столкнулись фура и легковое авто, пострадал человек

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Во вторник, 14 января, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Об аварии рассказали в местной службе спасения.

По предварительным данным, ДТП произошло около 13:20 на 685-м километре трассы М-5, вблизи села Павло-Куракино.

Столкнулись фура марки Renault и легковой автомобиль Chevrolet Nexia. После удара последний выбросило с проезжей части в кювет.

Пассажир Chevrolet получил травмы, для оказания помощи его доставили в пензенскую больницу № 6.

Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото МКУ Городищенского района «Служба спасения»
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