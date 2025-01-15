Под Городищем столкнулись фура и легковое авто, пострадал человек

15.01.2025 | 09:30

Во вторник, 14 января, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Об аварии рассказали в местной службе спасения.

По предварительным данным, ДТП произошло около 13:20 на 685-м километре трассы М-5, вблизи села Павло-Куракино.

Столкнулись фура марки Renault и легковой автомобиль Chevrolet Nexia. После удара последний выбросило с проезжей части в кювет.

Пассажир Chevrolet получил травмы, для оказания помощи его доставили в пензенскую больницу № 6.

Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.