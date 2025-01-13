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Происшествия

В Пензе за выходные случилось два серьезных ДТП с пешеходами

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В Пензе за выходные случилось два ДТП с участием пешеходов. В них пострадали женщины.

Первая авария произошла вечером в субботу, 11 января, на улице Клары Цеткин. По предварительным данным, напротив дома № 63Б в 17:00 55-летний водитель автобуса Mercedes-Benz сбил пешехода, 60-летнюю женщину.

Она получила травмы, медики госпитализировали пострадавшую.

12 января ДТП случилось на улице Терновского. Около 16:50 напротив дома № 155 под колеса автомобиля Lexus RX300, которым управлял 41-летний водитель, попала 67-летняя женщина.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины этих ДТП.

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