В Пензе пропал 50-летний Алексей Зеленский

10.12.2024 | 21:09

В Пензе пропал 50-летний местный житель Алексей Владимирович Зеленский. 9 декабря мужчина вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Ориентировку на горожанина вечером 10-го числа распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратились родственники пензенца.

Его приметы: рост - 170 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения на мужчине была серая куртка с меховым воротником, темные джинсы и серые ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились добровольцы к населению.