Названа предварительная причина смерти мужчины на Луначарского

74-летний мужчина, упавший на льду на улице Луначарского, умер от заболевания. Об этом рассказали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
В пятницу, 29 ноября, в Сети появилась информация о том, что 28-го числа пенсионер упал на обледеневшем тротуаре возле дома № 46 и не выжил. Очевидица, на глазах которой все произошло, рассказала, что он разбил голову.
«Это случилось из-за того, что пешеходная зона была полностью покрыта льдом, а меры по борьбе с наледью не были приняты», - заявила горожанка.
Однако установить, из-за чего именно погиб человек, должна судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера и наступила от заболевания», - отметили в СКР.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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