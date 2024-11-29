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Происшествия

Названа предварительная причина смерти мужчины на Луначарского

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74-летний мужчина, упавший на льду на улице Луначарского, умер от заболевания. Об этом рассказали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

В пятницу, 29 ноября, в Сети появилась информация о том, что 28-го числа пенсионер упал на обледеневшем тротуаре возле дома № 46 и не выжил. Очевидица, на глазах которой все произошло, рассказала, что он разбил голову.

«Это случилось из-за того, что пешеходная зона была полностью покрыта льдом, а меры по борьбе с наледью не были приняты», - заявила горожанка.

Однако установить, из-за чего именно погиб человек, должна судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера и наступила от заболевания», - отметили в СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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