На улице Луначарского мужчина умер после падения на льду

29.11.2024 | 11:53

В Пензе проверяют сообщение о смерти пенсионера на улице Луначарского. В пятницу, 29 ноября, в Сети появилась информация о том, что 28-го числа мужчина упал на обледеневшем тротуаре и не выжил.

«Хочу сообщить о вчерашнем происшествии. На моих глазах умер пожилой мужчина, разбив голову об лед возле дома на улице Луначарского, 46. Это случилось из-за того, что пешеходная зона была полностью покрыта льдом, а меры по борьбе с наледью не были приняты», - рассказала очевидица.

Прокуратура Железнодорожного района выясняет обстоятельства произошедшего. После медицинской экспертизы установят точную причину смерти пожилого человека.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям или бездействию уполномоченных должностных лиц, а также иных органов и организаций, ответственных за выполнение работ по благоустройству и своевременное принятие мер по очистке территории от снежно-ледовых отложений.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Источник фото № 1 - прокуратура Пензенской области.