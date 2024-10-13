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Происшествия

Житель Камешкирского района едва не погиб из-за загоревшейся кровати

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В селе Пестровка Камешкирского района произошел пожар, едва не унесший человеческую жизнь. Об этом в воскресенье, 13 октября, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП случилось в квартире на улице Восточной. Загорелась кровать. Спасатели эвакуировали хозяина. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Всего за сутки сотрудники МЧС потушили в Пензенской области 9 возгораний.

Неосторожность при курении также стала причиной ЧП на улице Молодежной в Засечном Пензенского района. Загорелась мебель, стоявшая под навесом жилого дома. Пламя охватило площадь в 10 кв. метров.

Неправильные устройство и эксплуатация печей вызвали пожары в селе Ульяновка Кузнецкого района (сгорел деревянный дом площадью 60 кв. метров) и селе Сосновка Бессоновского района (огонь уничтожил баню). Погибших и пострадавших в ЧП нет.

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