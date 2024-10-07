На трассе М-5 в Пензе в ДТП погибли 2 пешехода

07.10.2024 | 10:48

В воскресенье, 6 октября, на трассе М-5 в Пензе под колесами машины погибли два пешехода. По предварительным данным, ДТП случилось в 19:35 на 639-м километре дороги (граница с Железнодорожным районом. - Прим. ред.).

56-летний водитель автомобиля Kia сбил двух мужчин-сверстников 39 лет. Они скончались на месте от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

2 октября в Каменке под машину попали двое ребят 15 и 17 лет.

ДТП случилось днем на улице Центральной. На детей наехал 49-летний водитель автомобиля «Лада-Приора». Ребята были госпитализированы с травмами.