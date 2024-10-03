В Каменке водитель «Приоры» сбил двух детей

03.10.2024 | 10:43

В Каменке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда на двух детей. ДТП случилось в среду, 2 октября.

Около 13:34 напротив дома № 17а на улице Центральной 49-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил пешеходов 15 и 7 лет.

Оба несовершеннолетних получили травмы, медики госпитализировали их, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Вечером 28 сентября у Ахунского переезда в Пензе погибла женщина.

На нее наехал 31-летний водитель «Лады-Гранты». От удара женщину отбросило на проезжавший мимо автомобиль Honda Freed Spike, которым управлял 40-летний мужчина. Момент ДТП попал на видео.