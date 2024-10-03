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Происшествия

В Каменке водитель «Приоры» сбил двух детей

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В Каменке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда на двух детей. ДТП случилось в среду, 2 октября.

В Каменке водитель «Приоры» сбил двух детей

Около 13:34 напротив дома № 17а на улице Центральной 49-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил пешеходов 15 и 7 лет.

В Каменке водитель «Приоры» сбил двух детей

Оба несовершеннолетних получили травмы, медики госпитализировали их, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В Каменке водитель «Приоры» сбил двух детей

Вечером 28 сентября у Ахунского переезда в Пензе погибла женщина.

На нее наехал 31-летний водитель «Лады-Гранты». От удара женщину отбросило на проезжавший мимо автомобиль Honda Freed Spike, которым управлял 40-летний мужчина. Момент ДТП попал на видео.

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Источник — фото, видео областной ГАИ
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